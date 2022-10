How to Become Govt Teacher?: सरकारी टीचर बनने के लिए क्या करें? जानें योग्यता, कोर्स समेत पूरी जानकारी

How to Become Govt Teacher?, Sarkari Teacher Kaise Bane: अगर आप सरकारी टीचर बनना चाहते है तो इसके लिए आप को पहले 12वी पास करना होगा. जिसमें कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए. केटेगरी के अनुसार इसमें आपको छूट भी मिल सकती है.











Follow us on