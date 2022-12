How to Become a Loco Pilot: रेलवे में लोको पायलट कैसे बनें ? जानें चयन प्रक्रिया और सैलरी

How to Become a Loco Pilot, Indian Railway Jobs: आप ट्रेन में सफर तो करते ही होंगे, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ट्रेन चलाने वाले चालक को क्या कहते हैं और चालक बनते कैसे हैं. आइए जानते हैं इससे जुड़े सभी सवालों के जवाब. इस प्रक्रिया से उम्मीदवार लोको पायलट बन सकते हैं और रेलवे में एक शानदार सरकारी नौकरी पा सकते हैं.

गौरतलब है कि ट्रेन चलाने वाले को ही लोको पायलट कहा जाता है. लोको पायलट की जिम्मेदारियां भी एक एरोप्लेन के पायलट जितने ही होती हैं. वैसे तो एरोप्लेन के पायलट और लोको पायलट में बहुत अंतर होता है, लेकिन दोनों के बीच जो एक समानता है, वह ये है कि, दोनों तकरीबन 10 हजार से अधिक यात्रियों के परिवहन के लिए जिम्मेदार होते हैं और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं.

Loco Pilot Qualification: लोको पायलट बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए

मान्यता प्राप्त संस्थान से आईटीआई अथवा इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अथवा एसीटी का अप्रेंटिसशिप कोर्स करने वाले उम्मीदवार लोको पायलट बन सकते हैं. उम्मीदवार की आयु 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

How to Become Loco Pilot: लोको पायलट कैसे बनें

वैसे तो लोको पायलट पद के लिए कोई सीधी भर्ती नहीं होती है. बल्कि असिस्टेंट लोको पायलट को ही लोको पायलट के पद पर प्रोन्नति दी जाती है. असिस्टेंट लोको पायलट पदों के लिए आरआरबी की ओर से परीक्षा आयोजित की जाती है. आरआरबी तीन चरणों में असिस्टेंट लोको पायलट परीक्षा कराता है.

Loco Pilot Exam Pattern: परीक्षा पैटर्न

आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट परीक्षा के तहत सीबीटी-1, सीबीटी 2 एवं कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट होता है. कंप्यूटर आधारित परीक्षा, सीबीटी-1 में 60 मिनट में 75 प्रश्न पूछे जाते हैं. इसे क्लियर करने वालों को सीबीटी-2 के लिए बुलाया जाता है. जिसके तहत 2 भाग होते हैं. भाग 1 में 100 प्रश्न एवं भाग 2 में 75 प्रश्न होते हैं. अंत में कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट होता है.

Loco Pilot Salary: कितनी मिलती है सैलरी

एक लोको पायलट को औसतन ₹55,000 प्रति माह की सैलरी मिलती है. हालांकि अनुभव के आधार पर यह 20,000 से 85,000 के बीच हो सकती है.

