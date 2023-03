Assistant Professor: कैसे बनते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर ? कौन सा एग्जाम करना होता है पास ?

How to Become Assistant Professor: हमारे देश में बड़ी संख्या में युवा टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं. गौरतलब है कि इसमें अलग-अलग पदों पर बड़ी संख्या में नौकरियां होती हैं. जिसमें कैंडिडेट के पास प्राइमरी टीचर बनने से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर की नौकरी पाने का मौका होता है. ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बन सकते हैं. इसके लिए कौन सी डिग्री चाहिए होती है और कौन सी परीक्षा देनी पड़ती है.

बता दें कि असिस्टेंट प्रोफेसर एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में किसी एक विषय से संबंधित शैक्षणिक एवं शोध कार्य करते हैं. साथ ही प्रशासनिक कार्य भी संभालने का जिम्मा होता है. एक असिस्टेंट प्रोफेसर को ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के छात्रों को पढ़ाना होता है, साथ ही रिसर्च में भी उनकी मदद करनी होती है.

Assistant Professor Eligibility: असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या होनी चाहिए योग्यता

असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए उम्मीदवार के पास पोस्ट ग्रेजुएशन में 55 फीसदी अंको के साथ PHD की डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा रिसर्च में अनुभव भी होना चाहिए. साथ ही स्टेट एलिजिबिलटी टेस्ट अथवा नेशनल एलिजिबलिटी टेस्ट पास होना चाहिए.

यूजीसी नेट

असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता के लिए यूजीसी नेट सबसे लोकप्रिय परीक्षा है. जिसके माध्यम से यूजीसी की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर अथवा जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए पात्रता प्रदान की जाती है. कई विषयों के लिए यह परीक्षा होती है. संबंधित विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद उम्मीदवार उस विषय में यूजीसी नेट एग्जाम दे सकते हैं एवं इसके बाद PHD पूरा कर असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं. यूजीसी नेट के अलावा उम्मीदवार, SET, GATE, SLET एवं CSIR परीक्षा भी दे सकते हैं.

