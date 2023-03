How to Become BDO: कौन होता है BDO ? कैसे मिलती है इस पोस्ट पर नौकरी ?

How to Become BDO, State Govt Jobs: बीडीओ यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफ़िसर या विकास खंड अधिकारी बहुत ही सम्मानित पद होता है. बहुत लोगों के मन में यह सवाल होता है कि यह पोस्ट (PCS Jobs) कैसे मिलती है और इस में क्या काम करना होता है. तो आज हम आपको इससे जुड़ी सभी जानकारी देने जा रहे हैं. गौरतलब है कि एक जिला कई ब्लॉक में बंटा होता है. बीडीओ ऑफिसर वह होता है, जो एक ब्लॉक के विकास कार्यों का ज़िम्मा संभालता है. इसके लिए हर ब्लॉक में ऑफ़िसर नियुक्त किया जाता है.

बीडीओ ऑफिसर को उस ब्लॉक के सड़क, नाले, नालियों आदि के रख रखाव समेत अन्य विकास कार्यों का ध्यान रखना होता है. साथ ही सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को जनता तक पहुंचाना होता है. आइए जानते हैं कि आप बीडीओ आफिसर कैसे बन सकते हैं.

BDO कैसे बनें

बीडीओ बनने के लिए आपको राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करनी होती है. हर राज्य में लोक सेवा आयोग की ओर से PCS परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है. इसे क्लियर करने पर आप बीडीओ बन सकते हैं. परीक्षा के तहत उम्मीदवारों को प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा एवं इंटरव्यू राउंड क्लियर करना होता है.

क्वालिफिकेशन

ध्यान दें कि राज्य सेवा परीक्षाओं के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना जरूरी है. ऐसे में अगर आप बीडीओ बनना चाहते हैं, तो BA, BSC, बीकॉम, बीटेक जैसे कोर्स कर सकते हैं. इसके साथ ही ग्रेजुएशन के समय से ही राज्य सेवा परीक्षाओं की तैयारी करना शुरू कर दें. क्योंकि परीक्षा कठिन होती है और इसकी तैयारी में काफ़ी वक़्त भी लगता है. वहीं इन परीक्षाओं के लिए आयु सीमा आमतौर पर 21-40 वर्ष के बीच होती है. जिसमें आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को छूट भी दी जाती है.

