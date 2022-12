How to Become DGP: कैसे बनें डीजीपी, जानिए योग्यता, सैलरी समेत सभी जानकारी

How to Become DGP, UPSC IPS: किसी राज्य के पुलिस विभाग में सबसे बड़ा पद डीजीपी का ही होता है, जिसके कंधे पर पूरे राज्य के प्रशासन की जिम्मेदारी होती है. आज हम इस आर्टिकल में पुलिस विभाग के सबसे बड़े पोस्ट के बारे में जानेंगे. इसके साथ ही समझेंगे कि इस पोस्ट पर काम करने के लिए योग्यता एवं महत्वपूर्ण जानकारियां.

डीजीपी कैसे बनते हैंजो व्यक्ति डीजीपी बनने का सपना देख रहा है वह यह जान लें, कि उसे ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद आईपीएस का एग्जाम देना पड़ता है. जो स्टूडेंट्स इस एग्जाम में सफल होते हैं वही आगे चलकर प्रमोशन से डीजीपी बनते हैं. बता दें यूपीएससी आईपीएस का एग्जाम बहुत ही कठिन होता है और इस एग्जाम में सफल होने के लिए कैंडिडेट को निरंतर मेहनत करनी पड़ती है.

डीजीपी बनने की योग्यता

डीजीपी बनने के लिए कैंडिडेट को सबसे पहले किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं की परीक्षा पास करनी होगी, फिर चाहे कोई भी स्ट्रीम से ही क्यों न हो.

डीजीपी बनने के लिए कैंडिडेट को कम से कम किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय से ग्रेजुएशन करना अनिवार्य है क्योंकि बिना ग्रेजुएट कैंडिडेट यूपीएससी के फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है.

डीजीपी बनने के लिए कैंडीडेट को यूपीएससी के द्वारा संचालित आईपीएस एग्जाम को अच्छे नंबर के साथ पास करना होता है. क्योंकि सिर्फ आईपीएस ऑफिसर ही आगे जाकर डीजीपी बन सकते हैं.

उम्र सीमाजैसे कि हम जानते हैं कि डीजीपी ऑफिसर सिर्फ आईपीएस ऑफिसर ही बन सकते है, इसीलिए इसकी आयु सीमा भी आईपीएस ऑफिसर के एग्जाम के अनुसार ही तय की गई है. बता दें सामान्य वर्ग के कैंडीडेट के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक की गई है. वहीं ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए इस आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की गई है और एससी एसटी वर्ग के कैंडिडेट्स को इस आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है.

डीजीपी का वेतनअब अगर डीजीपी ऑफिसर की सैलरी की बात करें तो बता दें यह पुलिस विभाग का सबसे ऊंचा पद होता है इसीलिए डीजीपी को पुलिस विभाग में सबसे ज्यादा सैलरी भी मिलती है. डीजीपी को हर महीने लगभग ₹56000 से लेकर ₹225000 तक की सैलरी मिलती है.साथ ही साथ हर महीने डीजीपी को ग्रेड पे भी मिलता है. ध्यान दें कि डीजीपी को सेलरी के साथ अन्य सुविधाएं भी मिलती है जैसे:

डीजीपी को रहने के लिए एक सरकारी निवास तथा उस निवास में कई सारे नौकर भी होते हैं, जैसे कि चौकीदार, रसोई आदि.

डीजीपी पोस्ट पर काम करने वाले को एक सरकारी वाहन के साथ एक ड्राइवर की भी सुविधा मिलती है.

डीजीपी को मेडिकल इंश्योरेंस जैसी सुविधा भी मिलती है.

डीजीपी को फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री टेलीफोन की सुविधा भी मिलती है.

