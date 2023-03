School Principal Job: स्कूल में कैसे बनते हैं प्रिंसिपल ? कौन सी पढ़ाई करनी होती है ?

How to Become School Principal: टीचिंग के प्रोफेशन को काफी अच्छा प्रोफेशन माना जाता है. खासकर कि इस फील्ड में सरकारी नौकरी के भी ढेरों ऑप्शन हैं, क्योंकि हमारे देश में सरकारी स्कूलों की भरमार है. कुछ लोग टीचर की बजाए प्रिंसिपल भी बनना चाहते हैं. ऐसे में उनकी मदद के लिए हम आज बताने जा रहे हैं कि, प्रिंसिपल कैसे बन सकते हैं, और इसके लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है.

बता दें कि इसके स्कूल प्रिंसिपल बनने के लिए बीएड की डिग्री ज़रूरी होती है. इंटीग्रेटेड बीए करने वाले उम्मीदवार भी इसके लिए पात्र होते हैं. वहीं जो उम्मीदवार डीएड करते हैं, वे प्राइमरी स्कूलों में प्रिंसिपल बनने के लिए पात्र होते हैं. इसके अलावा प्रिंसिपल की पोस्ट पाने के लिए 5-10 साल का एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी होता है. साथ ही एमएड करने पर भी स्कूल प्रिंसिपल की नौकरी मिल सकती है.

कैसे मिलेगी नौकरी

प्रिंसिपल बनने के इच्छुक उम्मीदवार बीए, बीएससी, बीकॉम करने के बाद बीएड कर सकते हैं. वहीं सरकारी नौकरी पाने के लिए आपको सीटीईटी अथवा राज्य टीईटी परीक्षा पास करनी होगी. TET क्वालीफाई करने के बाद आप टीचर की नौकरी पा जाएंगे. इसके बाद 5-10 साल का अनुभव होने के बाद प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए समय समय पर सरकार की ओर से भर्ती निकाली जाती है.

सैलरी

स्कूल प्रिंसिपल के सैलरी की बात करें तो यह 70,000 रूपए से शुरू होकर 1.50 लाख तक भी जाती है. वहीं बड़े-बड़े प्राइवेट स्कूलों में तो यह और भी अधिक होती है. टीचिंग में जाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए यह एक अच्छा विकल्प होता है.

