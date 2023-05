How to Join ISRO: इसरो मैं कैसे बन सकते हैं साइंटिस्ट ? कौन सी पढ़ाई करनी होती है ?

How To Become Scientist in ISRO: इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन, ISRO दुनियाभर की सबसे सफलतम स्पेस एजेंसियों में से एक है. इसने अंतरिक्ष के कई मिशन को सफलतापूर्वक और काफ़ी कम दाम में पूरा किया है. साइंस के क्षेत्र में रुचि रखने वाले उम्मीदवारों के लिए इसरो में नौकरी पाना किसी सपने के सच होने जैसा है. लेकिन बहुत से लोगों को यह पता नहीं होता है कि इसरो में नौकरी मिलती कैसे है. ऐसे में हम आपकी मदद के लिए आज बताने जा रहे हैं की आप इसरो में साइंटिस्ट कैसे बन सकते हैं. इसके लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है और कौन सी परीक्षा देनी पड़ती है.

How To Become Scientist in ISRO: इसरो मैं कैसे बनते हैं साइंटिस्ट

इसरो में भर्ती डायरेक्ट और परीक्षा के ज़रिए होती है. आईआईएससी, आईआईटी और एनआईटी के मेधावी ग्रेजुएट्स की इसरो में डायरेक्ट भर्तियां की जाती हैं. फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन, एयरोस्पेस और मकैनिकल फिल्ड में इंजीनियरिंग करने वालों को प्राथमिकता दी जाती है. इसरो में साइंटिस्ट बनने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ स्पेस टेक्नोलॉजी, IIST से पढ़ाई करना सबसे आसान तरीक़ा है. हर साल इसरो आईआईएसटी के छात्रों को ज़रूरत के हिसाब से साइंटिस्ट के तौर पर बुलाता है.

ISRO Scientist Recruitment Exam: भर्ती परीक्षा

इसके अलावा ऊपर दिए गए संस्थानों से पढ़ाई न करने वाले छात्र इसरो सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्ज़ाम, ICRB के जरिए इसरो में नौकरी पा सकते हैं. लेकिन केवल कंप्यूटर साइंस, मकैनिकल एवं इलेक्ट्रोनिक स्ट्रीम से बीई, बीटेक, बीएससी करने वाले उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं.

How to Join ISRO After 12th: 12वीं के बाद कैसे ज्वाइन करें इसरो

12वीं के बाद इसरो में जाने के लिए छात्रों को सबसे पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IIST में एडमिशन पाना होगा. इसके लिए छात्र JEE एडवांस्ड अथवा आईआईएसईआर की ओर से आयोजित किए जाने वाले सेंट्रल बोर्ड आधारित एप्टीट्यूट टेस्ट में भाग ले सकते हैं.

