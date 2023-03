How to Become SDM : कैसे बनते हैं एसडीएम ? कौन होता है बॉस, काम और सैलरी भी जानें

How to Become SDM : किसी भी जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की जब बात होती है तो डीएम के बाद सबसे अधिक एसडीएम शब्द ही सुनते होंगे. डीएम का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसडीएम होता. जबकि एसडीएम का फुल फॉर्म है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट. जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा, एसडीएम एक सब डिवीजन लेवल का अधिकारी होता है. एसडीएम की भर्ती यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा (UPSC CSE) और राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा के जरिए होती है. आज जानेंगे कि कैसे बनते हैं एसडीएम, उनकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं और सैलरी कितनी मिलती है.

इस तरह बनते हैं एसडीएम

एसडीएम की भर्ती यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा या राज्य लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा के जरिए होती है. अगर कोई आईएएस अधिकारी एसडीएम बनता है तो वह अपने कैडर में ट्रेनिंग के दौरान या पहली पोस्टिंग में एसडीएम पद पर नियुक्ति पाता है. जबकि पीसीएस परीक्षा के जरिए एसडीएम बनने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में टॉप रैंक होनी चाहिए. यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा या राज्य लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा हो, दोनों के लिए उम्मीदवारों को किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना चाहिए. यह भर्ती प्रक्रिया तीन चरण में होती है- सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा, फिर मुख्य परीक्षा और इसके बाद इंटरव्यू. तीनों क्रैक कर लिए तो रैंक के अनुसार पद मिलते हैं.

एसडीएम के काम क्या होते हैं ?

-प्रशासनिक और न्यायिक कार्य देखना-क्षेत्रीय विवाद निपटाना और आपदा प्रबंधन-राजस्व कार्याों में भूमि रिकॉर्ड का रख-रखाव-राजस्व मामलों का संचालन-सीमांकन और अतिक्रमण जैसे मामलों का निपटारा-सार्वजनिक भूमि का संरक्षण और भू पंजीकरण

एसडीएम को मिलने वाली सुविधाएं और सैलरी

एसडीएम का वेतनमान 9300-34800 रुपये और ग्रेड पे 5400 रुपये होता है. एसडीएम की शुरुआती सैलरी 56100 रुपये तक होती है. हालांकि इसमें कई भत्ते भी जुड़ते हैं. सुविधा की बात करें तो एसडीएम को सरकारी आवास, सुरक्षाकर्मी, घरेलू काम के लिए हेल्पर यानी नौकर, सरकारी वाहन, एक टेलिफोन कनेक्शन, फ्री बिजली, आधिकारिक यात्रा के दौरान आवास की सुविधा, हायर एजुकेशन के लिए अवकाश और रिटायरमेंट के बाद पेंशन जैसी सुविधाएं मिलती हैं.

कौन होता है एसडीएम से ऊपर

एसडीएम से ऊपर डीएम होता है. राज्य प्रशासनिक सेवा में जिला लेवल पर डीएम सबसे बड़ा अधिकारी होता है. एसडीएम प्रमोशन पाकर डीएम बनता है. साथ ही यह डीएम और तहसीलदारों के बीच पत्राचार का एक चैनल होता है.

