How to become SP: कैसे बनते हैं एसपी ? कौन सी परीक्षा करनी होगी पास ? जानिए सब कुछ

How to become SP, SP Kaise Bane: पुलिस विभाग में ऊंचे पदों पर नौकरी पाना अधिकतर युवाओं का सपना होता है. उसमें भी एसपी या डीएसपी की पोस्ट सबसे लोकप्रिय विकल्पों में से होती है. लेकिन कई अभ्यर्थियों की मन में यह सवाल होता है कि आखिर एसपी बनते कैसे (SP Kaise Bane) हैं. इसके लिए कौन सी परीक्षा देनी होती है और क्या योग्यता होनी चाहिए. ऐसे में हम आज आपको इससे संबंधित सभी जानकारी यहां बताने जा रहे हैं.

बता दें कि एसपी यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिला स्तर का पुलिस अधिकारी होता है. उम्मीदवार अलग-अलग तरीकों से एसपी पदों पर नौकरी पा सकते हैं. लेकिन इसमें सबसे सटीक तरीका होता है, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास करना. गौरतलब है कि इस परीक्षा के माध्यम से आईएएस, आईपीएस अधिकारियों का चयन किया जाता है. एसपी पद के लिए आईपीएस परीक्षा (UPSC IPS Exam) निकालनी होती है. इसके अंतर्गत उम्मीदवार को प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा एवं इंटरव्यू राउंड (UPSC IPS Selection Process) क्लियर करना होता है, जिसके बाद फिजिकल परीक्षा के लिए बुलाया जाता है.

कौन दे सकता है परीक्षा

ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद (UPSC IPS Eligibility) उम्मीदवार सिविल सेवा परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. सिविल सेवा परीक्षा के तहत आईपीएस पदों के लिए शारीरिक योग्यताएं भी निर्धारित होती हैं. जिसमें पुरुष उम्मीदवार की हाइट 165 सेंटीमीटर (UPSC IPS Height) और सीना 84 सेंटीमीटर होना चाहिए. वहीं महिला उम्मीदवारों के लिए हाइट 150 सेंटीमीटर एवं सीने की चौड़ाई 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए.

बाद में होगा प्रमोशन

परीक्षा निकालने के 2 साल बाद आपका प्रमोशन डीएसपी पद पर होगा. इसके बाद प्रदर्शन के आधार पर एसपी पद पर प्रमोशन किया जाएगा. वहीं अन्य तरीकों की बात करें तो उम्मीदवार यूपीएससी की जगह राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं को क्लियर कर भी डीएसपी पद तक नौकरी पा सकते हैं. लेकिन इसमें प्रमोशन की प्रक्रिया पहले विकल्प के मुकाबले धीरे होती है.

