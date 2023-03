Railway Station Master: रेलवे में कैसे बनते हैं स्टेशन मास्टर ? क्या होनी चाहिए योग्यता और उम्र ? जानें सब कुछ

How to Become Station Master in Railway: रेलवे की नौकरी सबसे अच्छी सरकारी नौकरियों में से एक मानी जाती है. क्योंकि इसे भविष्य के लिहाज से काफी सुरक्षित विकल्प के तौर पर देखा जाता है. रेलवे में भी कई ऐसी पोस्ट (Railway Naukri News) होती हैं, जिसके लिए सबसे ज्यादा आवेदन आते हैं. उनमें से ही एक पोस्ट है स्टेशन मास्टर की. कई उम्मीदवार रेलवे में स्टेशन मास्टर बनने का सपना देखते हैं. लेकिन उनके मन में यह सवाल होता है कि आखिर स्टेशन मास्टर बनते कैसे हैं, क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन सा एग्जाम देना पड़ता है ? ऐसे में आज हम आपको इससे जुड़ी सभी जानकारी यहां देने जा रहे हैं.

क्या होनी चाहिए योग्यता

रेलवे में स्टेशन मास्टर बनने के लिए उम्मीदवार के पास न्यूनतम योग्यता ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. वहीं उम्मीदवार की उम्र 18 से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए. अधिकतम आयु सीमा में छूट भी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को दी जाती है.

कैसे मिलती है नौकरी

रेलवे में स्टेशन मास्टर पदों पर भर्ती, आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा के तहत की जाती है. बता दें कि यह परीक्षा 5 चरणों में होती है. जिनमें 2 ऑनलाइन परीक्षा, कम्प्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन शामिल होता है. पहले 2 चरण की ऑनलाइन परीक्षा कंप्यूटर आधारित होती है. जिसके बाद एप्टीट्यूड और टाइपिंग टेस्ट देना होता है. फिलहाल रेलवे में एनटीपीसी भर्ती परीक्षा के तहत दो चरणों की परीक्षा पूरी हो चुकी है. वहीं अगली भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन भी इस साल जारी किया जा सकता है.

सिलेबस

सीबीटी 1

सीबीटी 2

जॉब प्रोफाइल

स्टेशन मास्टर की पोस्ट बहुत ही अच्छी पोस्ट मानी जाती है. इसमें उम्मीदवार को एक स्टेशन में ट्रेनों के परिचालन का ध्यान रखना होता है. उम्मीदवार सिग्नल को चलाता है और यह ध्यान रखता है कि सभी चीज नियमों के हिसाब से हों. एक स्टेशन मास्टर का प्रमोशन, स्टेशन सुपरीटेंडेंट, असिस्टेंट ऑपरेशंस मैनेजर से लेकर डिविजनल ऑपरेशन मैनेजर तक होता है.

