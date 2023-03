Rajasthan Police SI Bharti: राजस्थान पुलिस में कैसे बनते हैं सब इंस्पेक्टर ? कितनी होनी चाहिए हाइट, चेस्ट और वजन ?

How to Become SI in Rajasthan, Rajasthan SI Exam Eligibility Selection Process: सब इंस्पेक्टर की नौकरी पाना कई युवाओं का सपना होता है. लेकिन युवाओं को जानकारी नहीं होती है कि, इसके लिए क्या करना होगा, कैसे परीक्षा होती है और क्या हाइट, वजन और अन्य मापदंड होने चाहिए. ऐसे में हम आज आपको इस बात की जानकारी देने जा रहे हैं कि, राजस्थान में सब इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं, इसके लिए क्या करना पड़ता है.

बता दें कि राजस्थान सब इंस्पेक्टर पदों के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग, RPSC की ओर से भर्ती निकाली जाती है. नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन जमा करना होता है. किसी भी विषय से ग्रेजुएशन के साथ हिंदी भाषा का ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवार की उम्र 20-25 वर्ष के बीच होनी चाहिए. हांलाकि इसमें राजस्थान के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट भी दी जाती है.

अग्निवीर भर्ती में इन्हें मिलती है 50 नंबर तक की छूट आगे देखें…

ऐसे होता है चयन

राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती के तहत उम्मीदवार का चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण एवं इंटरव्यू के माध्यम से किया जाता है. लिखित परीक्षा बहुविकल्पीय प्रकार की होती है, जिसे ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आयोजित किया जाता है. परीक्षा में सामान्य हिन्दी एवं सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं.

शारीरिक योग्यता

इसके अलावा सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए शारीरिक योग्यता भी निर्धारित होती है. इसके तहत पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए. इसके अलावा सीने की चौड़ाई 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए तथा इसमें न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए. वहीं महिला उम्मीदवारों की हाइट 152 सेंटीमीटर से अधिक एवं वजन 47.5 किलोग्राम से अधिक होना चाहिए.

शारीरिक परीक्षा और इंटरव्यू

लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया जाता है. जोकि 100 अंकों की होती है. इसमें कम से कम 50 फीसदी अंक हासिल करना आवश्यक होता है. इसे क्लियर करने पर एप्टीट्यूट टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है. यह टेस्ट 50 नंबर का होता है. इसमें उम्मीदवार की पर्सनैलिटी, उसका व्यवहार, ट्रेनिंग, लीडरशिप, जजमेंट और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान देखा जाता है.

ये भी पढ़ें-CRPF SI Salary: सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर को कितनी मिलती है सैलरी, क्या-क्या है सुविधाएं? जानें तमाम डिटेलRPF Vs RPSF: आरपीएफ और आरपीएसएफ में क्या होता है अंतर, कौन है अधिक पावरफुल? जानिए काम करने के तरीके