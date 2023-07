How to Join Indian Air Force after 12th: हमारे देश में बड़ी संख्या में उम्मीदवार सेना में भर्ती होने का सपना देखते हैं. लेकिन कई स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि वह सेना कैसे ज्वाइन करें. ऐसे में हम आपकी मदद के लिए बताने जा रहे हैं कि 12वीं पास करने के बाद एयरफोर्स में कैसे नौकरी पा सकते हैं. इसके लिए कितनी एज होनी चाहिए और कैसे सलेक्शन होता है.

बता दें कि स्टूडेंट्स 12वीं के बाद सीधे एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें NDA यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी परीक्षा (UPSC NDA Exam) में शामिल होना होगा. इस परीक्षा का आयोजन UPSC की ओर से हर साल कराया जाता है.

UPSC NDA Eligibility for Air Force: कौन दे सकता है परीक्षा

फिजिक्स, केमेस्ट्री, मैथ के साथ 12वीं पास करने वाले छात्र इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. वहीं स्टूडेंट की एज साढ़े 16 साल से लेकर साढ़े 19 साल के बीच होनी चाहिए. एनडीए परीक्षा का फॉर्म हर साल निकलता है. निर्धारित योग्यता रखने वाले स्टूडेंट्स नोटिफिकेशन जारी होने के बाद UPSC की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

Indian Air Force Selection Process : चयन प्रक्रिया

यूपीएससी एनडीए परीक्षा के अंतर्गत उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और एसएसबी इंटरव्यू के माध्यम से किया जाता है. परीक्षा क्लियर करने वालों को एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है.

UPSC NDA Exam Pattern for Air Force: परीक्षा पैटर्न

लिखित परीक्षा में 2 पेपर होते हैं मैथ्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट. मैथ सेक्शन से 300 और जनरल एबिलिटी टेस्ट से 600 अंको के प्रश्न पूछे जाते हैं. जनरल एबिलिटी टेस्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट इवेंट्स से प्रश्न पूछे जाते हैं.

IAF NDA SSB Interview: एसएसबी इंटरव्यू

एसएसबी इंटरव्यू की प्रक्रिया 2 चरणों में 5 दिन तक आयोजित की जाती है. इसमें कई राउंड के टेस्ट होते हैं. पूरा इंटरव्यू प्रोसेस 900 अंकों का होता है. एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए उम्मीदवार को कंप्यूटराइज्ड पायलट सुरक्षा सिस्टम भी क्वालीफाई करना होता है.

