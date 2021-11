HPPSC Answer Key 2021 Released: HPPSC ने इस परीक्षा के लिए जारी किया प्रोविजनल Answer Key, इस Direct Link से करें डाउनलोड

HPPSC Answer Key 2021 Released: हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) ने असिस्टेंट ऑफिसर (एक्जीक्यूटिव ट्रेनी-वित्त) स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए प्रोविजनल आंसर की (HPPSC Answer Key 2021) जारी कर दिया है. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इस परीक्षा (HPPSC Exam 2021) के लिए शामिल हुए हैं, वे HPPSC की आधिकारिक वेबसाइट hppsc.hp.gov.in पर जाकर आंसर की (HPPSC Answer Key 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. आयोग (HPPSC) ने 28 नवंबर 2021 को असिस्टेंट ऑफिसर (कार्यकारी प्रशिक्षु-वित्त) के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की है.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक http://www.hppsc.hp.gov.in/hppsc/WriteRead पर क्लिक करके भी आंसर की (HPPSC Answer Key 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके भी आंसर की (HPPSC Answer Key 2021) देख सकते हैं. जारी संक्षिप्त नोटिफिकेशन के अनुसार, बुकलेट सीरीज A/B/C/D सहित सभी चार सीरीज के लिए असिस्टेंट ऑफिसर (एग्जीक्यूटिव ट्रेनी-फाइनेंस) के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट में शामिल हुए उम्मीदवार के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है.

उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) ने 28 नवंबर 2021 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक असिस्टेंट ऑफिसर (एग्जीक्यूटिव ट्रेनी-फाइनेंस) के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित किया था. स्क्रीनिंग टेस्ट में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि वे नोटिफिकेशन में दिए गए निर्धारित फॉर्मेट में आंसर की के संबंध में अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं.

HPPSC Answer Key 2021 ऐसे करें डाउनलोड

HPPSC की आधिकारिक वेबसाइट hppsc.hp.gov.in पर जाएं.होम पेज पर उपलब्ध डाउनलोड एडमिट कार्ड सेक्शन में जाएं.उस लिंक पर क्लिक करें, जहां Provisional answers key of Screening Test for the posts of Assistant Officer (Executive Trainee Finance) held on 28-11-2021.Provisional answers key of Screening Test for the posts of Assistant Officer (Executive Trainee Finance) held on 28-11-2021.-PDF लिखा हो.एक नई विंडो खुलेगी जहां आपको HPPSC Answer Key 2021 की PDF मिलेगी.HPPSC Answer Key 2021 डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसे सेव करें.

