HPSC Haryana Judiciary interview schedule: सिविल जज के 256 पदों के लिए इंटरव्यू डेट्स जारी

HPSC Haryana Judiciary interview schedule: हरियाणा लोक सेवा आयोग (Haryana Public Service Commission, HPSC) ने हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा/ Judicial Branch) के लिए इंटरव्यू की तारीखें जारी कर दी हैं. इंटरव्यू चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी, सेक्टर 43, चंडीगढ़ में 5 से 23 सितंबर, 2022 तक आयोजित किया जाना है. 20 से 22 मई, 2022 तक आयोजित मुख्य परीक्षा में कुल 455 उम्मीदवारों को योग्य घोषित किया गया है. हरियाणा राज्य में सिविल जज (न्यायिक प्रभाग) के 256 पदों को भरने के लिए भर्ती अभियान चलाया जा रहा है.

इंटरव्यू शेड्यूल डाउनलोड करने के स्टेप्स

-आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाएं.-अनाउंसमेंट टैब पर जाएं.-“Interview Schedule for the posts of HCS(Judicial Branch) Examination – 2021”पर क्लिक करें.-शेड्यूल स्क्रीन पर दिखाई देगा.-डाउनलोड करें और एक प्रिंटआउट लें.

हरियाणा न्यायपालिका परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पिछले साल अगस्त और सितंबर में आयोजित की गई थी. एचसीएस न्यायपालिका प्रारंभिक परीक्षा 2021 पिछले साल 13 नवंबर को आयोजित की गई थी और परिणाम 4 मार्च को घोषित किया गया था.