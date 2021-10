HPSC Judiciary Admit Card 2021: सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, यहां देखें एग्जाम शेड्यूल

नई दिल्ली. HPSC Judiciary Admit Card 2021: हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) भर्ती प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड (HPSC Judiciary Prelims Admit card 2021) जारी कर दिया है. अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in से जरिए परीक्षा प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 13 नवंबर 2021 को किया जाएगा.

अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से परीक्षा (HPSC Judiciary Prelims Exam 2021) शेड्यूल भी डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षा 13 नवंबर 2021 को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी. अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ एक फोटो युक्त पहचान पत्र भी लेकर जाना होगा.

आयोग की ओर से जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार अगर किसी अभ्यर्थी के एडमिट कार्ड में नाम, जन्म तिथि आदि की गलती है, तो वह जारी हेल्पलाइन नंबर 022-61306209 पर संपर्क कर उसे ठीक करा सकते हैं. अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि 8 नवंबर 2021 के बाद प्रवेश पत्र में गलती को सुधारा नहीं जाएगा.

HPSC Judiciary Admit Card 2021: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

-सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाएं.-होम पेज पर दिए गए Download Admit Card के लिंक पर करें.-अब Click here to Download Admit card for the posts of HCS(Judicial Branch) Preliminary Examination – 2021 to be held on 13.11.2021 के लिंक पर क्लिक करें.-यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन करें .-एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.-अब उसे डाउनलोड करें.

