HSSC Answer Key 2021: हरियाणा पुलिस पुरुष कांस्टेबल परीक्षा की आंसर-की जारी

नई दिल्ली (HSSC Answer Key 2021). हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने हरियाणा पुलिस पुरुष कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 की प्रोविजनल आंसर-की (Haryana Police Male Constable Answer Key 2021) जारी कर दी है. आंसर-की आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर जारी की गई है. जारी प्रोविजनल आंसर-की पर अभ्यर्थी 10 नवंबर 2021 से 12 नवंबर 2021 तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं.

अभ्यर्थी इस डायरेक्ट लिंक https://www.hssc.gov.in/hssccms/uploads/publicnotice/89288-Answer%20Key पर क्लिक कर प्रोविजनल आंसर-की चेक कर सकते हैं.

बता दें कि प्रोविजनल आंसर-की (HSSC Police Male Constable Answer Key 2021) पर प्राप्त आपत्तियों के निपटारे के बाद आयोग फाइनल आंसर-की और भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी करेगा. हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से इस भर्ती परीक्षा का आयोजन 31 अक्टूबर 2021 से 2 नवंबर 2021 तक किया गया था. प्रोविजनल आंसर-की आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 8 नवंबर 2021 को जारी किया है. अभ्यर्थी इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन को देख सकते हैं.

HSSC Haryana Police Constable Answer Key 2021: ऐसे डाउनलोड करें आंसर-की

-सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर जाएं.-होम पेज पर दिए गए Public Notice सेक्शन में जाएं.-यहां Answer key for the post of Male Constable (GD) – 02.11.2021 (Evening Session)/ (Morning Session) के लिंक पर क्लिक करें.-आंसर-की आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी.-अब उसे डाउनलोड करें.

यहां देखें नोटिफिकेशन

यह भी पढ़ें –

FCI Recruitment 2021: FCI में इन पदों पर आवेदन करने की आज है अंतिम डेट, 8वीं पास करें आवेदन, 64000 होगी सैलरीCRPF Recruitment 2021: CRPF में इन पदों पर बिना परीक्षा मिल सकती है नौकरी, जल्द करें आवेदन, 82000 से अधिक मिलेगी सैलरी