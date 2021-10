HSSC SI Male Result 2021: पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित, ऐसे करें चेक

नई दिल्ली (HSSC SI Result 2021). हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पुरूष सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट (HSSC SI Male Result 2021) घोषित कर दिया है. अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं. भर्ती परीक्षा का आयोजन 26 सितंबर 2021 और 13 अक्टूबर 2021 को किया गया था.

पुरूष सब इंस्पेक्टर के कुल 400 रिक्त पदों के लिए इस भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था. परीक्षा दो पालियों में हुई थी. पहली पाली में सुबह 10.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली में दोपहर बाद 3 बजे से शाम 4.30 बजे तक परीक्षा चली थी. पहले लिखित परीक्षा का आयोजन 29 अगस्त 2021 को किया जाना था, जिसे स्थगित कर दिया गया था. लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट (Physical Screening Test) के लिए बुलाया जाएगा. पीएसटी का आयोजन 25 अक्टूबर 2021 को किया जा सकता है.

HSSC SI Male Result 2021: ऐसे चेक करें रिजल्ट

-सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर जाएं.-होम पेज पर दिए गए Result Section में जाएं.-यहां Result of Written examination (Knowledge Test) and notice to candidates for PST (Physical Screening Test) for the post of Sub Inspector (Male) Category No. 01 के लिंक पर क्लिक करें.-रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.-अब रोल नंबर की मदद से अपना परिणाम चेक करें.

