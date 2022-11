IAF Agniveer result: अग्निवीरवायु भर्ती 01/2022 की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी, करें चेक

IAF Agniveer result: भारतीय वायु सेना (Indian Air Force, IAF) ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरवायु भर्ती 01/2022 (Agniveervayu recruitment 01/2022) की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर लिस्ट देख सकते हैं. एनरोलमेंट लिस्ट (enrolment list) संभावित रूप से 25 नवंबर को जारी की जाएगी.

आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है “जिन उम्मीदवारों को ‘सीएसवी’ (सर्टिफिकेट सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन) में रिमार्क्स कॉलम में एनोटेट किया गया है, वो प्रोविजनल है. उन्हें 16-11-2022 तक संबंधित सीओ, एएससी को मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे, वरना उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा.

भारतीय वायु सेना अग्निवीर परिणाम 2022: कैसे जांचें

-आधिकारिक वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर जाएं-अनाउंसमेंट सेक्शन के तहत “Provisional Select List – 11 Nov 2022 for Agniveervayu Intake 01/2022 is available under CANDIDATE tab” पर क्लिक करें.-विषय और सूची चुनें (PSL/PSL में नहीं).-IAF अग्निवीर परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा.-डाउनलोड करें और प्रिंट आउट लें.

इस डायरेक्ट लिंक से चेक करें रिजल्ट

