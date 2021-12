IBPS Admit Card 2021: IBPS ने इन भर्तियों के लिए जारी किया इंटरव्यू कॉल लेटर, यहां देखें डायरेक्ट लिंक

IBPS Admit Card 2021: इंस्टिट्यूट ऑफ़ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, IBPS ने आईटी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, आईटी इंजीनियर और सॉफ्टवेयर डेवलपर समेत कई भर्तियों के लिए इंटरव्यू एडमिट कार्ड (IBPS Admit Card 2021) जारी कर दिया है. भर्तियों में शामिल होने जा रहे उम्मीदवार आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड (IBPS Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड (IBPS Admit Card 2021) डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा.

उम्मीदवार आईटी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, आईटी इंजीनियर और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए 3 से 17 दिसंबर 2021 तक IBPS Admit Card 2021 डाउनलोड कर सकते हैं. वही हिंदी ऑफिसर पदों के लिए 3 से 15 दिसंबर 2021 और फैकल्टी रिसर्च एसोसिएट के लिए 3 से 13 दिसंबर 2021 तक IBPS Admit Card 2021 डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है इसकी प्रोसेस और डायरेक्ट लिंक नीचे दी जा रही है.

IBPS Admit Card 2021: कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड-सबसे पहले IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.-होम पेज पर उपलब्ध ‘Click here to download your interview call letter for various posts in IBPS’ लिंक पर क्लिक करें.-एक नया पेज खुलेगा, जहां पर उपलब्ध ‘Click here to download your interview call letter for IT Engineers (Data Centre),IT Database Administrators and Software Developers and Testers (Frontend;Backend), Hindi Officer and Faculty Research Officer’ लिंक पर क्लिक करें.-अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड दर्ज करें.-कॉल लेटर स्क्रीन पर आ जाएगा. इसे डाउनलोड कर प्रिंटआउट अपने पास रखें.

या उम्मीदवार डायरेक्ट इस लिंक पर क्लिक करके अपना इंटरव्यू कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं.

