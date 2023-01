IBPS Admit Card 2023 : आईबीपीएस एसओ मुख्य परीक्षा एडमिट कार्ड जारी, 29 जनवरी से होगा एग्जाम

IBPS Admit Card 2023 : इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल (IBPS) ने आईबीपीएस एसओ मेन्स का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार आईबीपीएस एसओ प्रारंभिक परीक्षा में पास हुए थे वे अपने एडमिट कार्ड आईबीपीएस की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. आईबीपीएस एसओ मुख्य परीक्षा एडमिट कार्ड पर परीक्षा तिथि और परीक्षा सेंटर के बारे में जानकारी मिल जाएगी.आईबीपीएस एसओ मेन्स एग्जाम 29 जनवरी 2023 को ऑनलाइन मोड में होगा. आईबीपीएस एसओ भर्ती के जरिए लॉ ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एचआर/पर्सनल ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी के पदों पर भर्तियां होंगी.

IBPS SO Main Exam एडमिट कार्ड ऐसे डाउनलोड करें

-सबसे पहले आईबीपीएस की वेबसाइट ibps.in पर जाएं-अब एडमिट कार्ड लिंक ‘Click here to Download Online Main Exam Call Letter for CRP-SPL-XII’ पर क्लिक करें-अब अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉग इन करें– अब आईबीपीएस एसओ मेन कॉल लेटर डाउनलोड कर लें

ये भी पढ़ें

Indian Army Jobs : सेना में ऐसे बनें पंडित, मौलवी, ग्रंथी, पादरी और बौद्ध मॉन्क, मिलती है 1 लाख तक सैलरीIndian Army Jobs : भारतीय सेना में कैसे होती है बारबर, वेटर, पेंटर, कुक, मोची जैसे पदों पर भर्ती ? सैलरी भी जानें