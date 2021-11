IBPS PO Prelims Exam 2021: IBPS PO प्रीलिम्स एग्जाम का कॉल लेटर और शेड्यूल जारी, जानें परीक्षा से जुड़ी बड़ी बातें

नई दिल्ली (IBPS PO Prelims Exam 2021). इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) ने प्रोबेशनरी ऑफिसर (IBPS PO Recruitment 2021) प्रारंभिक परीक्षा (IBPS PO Prelims Exam 2021) का एडमिट कार्ड (IBPS PO Admit Card 2021) और शेड्यूल जारी कर दिया है. अभ्यर्थी आधिकारिक वेवबसाइट ibps.in से एडमिट कार्ड और परीक्षा कार्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षा का आयोजन 4 दिसंबर 2021 और 11 दिसंबर 2021 को किया जाएगा.

बता दें कि विभिन्न बैंकों में पीओ के कुल 4135 पर भर्तियों के लिए इस परीक्षा (IBPS PO Prelims Exam 2021) का आयोजन किया जाएगा. अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से 11 दिसंबर 2021 तक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इन पदों (IBPS PO Recruitment 2021) के लिए 20 अक्टूबर 2021 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी और 10 नवंबर आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी.

IBPS PO Recruitment 2021: इन बैंकों में होगी पीओ की भर्तियां

आईबीपीएस पीओ भर्ती 2021 के माध्यम से बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों पर भर्ती होगी.

IBPS PO Prelims Exam 2021: ऐसे होगा चयन

इन पदों (IBPS PO Prelims Exam 2021) पर अभ्यर्थियों का चयन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा. प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा के लिए योग्य होंगे. वहीं मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा.

IBPS PO Exam 2021: इन महत्वपूर्ण तिथियों का रखें ध्यान

IBPS PO प्रीलिम्स एडमिट कार्ड – 20 नवंबर 2021IBPS PO 2021 प्रारंभिक परीक्षा तिथि – 4 दिसंबर 2021 और 11 दिसंबर 2021IBPS PO प्रारंभिक परिणाम जारी होने की तिथि – दिसंबर 2021IBPS PO मुख्य परीक्षा एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि – दिसंबर 2021/जनवरी 2022IBPS PO मुख्य परीक्षा की तिथि – जनवरी 2022IBPS PO मुख्य परीक्षा रिजल्ट घोषित होने की तिथि- जनवरी/फरवरी 2022IBPS PO इंटरव्यू की तिथि – फरवरी/मार्च 2022

IBPS PO Admit Card 2021: ऐसे डाउनलोड कर एडमिट कार्ड

-सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.-होम पेज पर दिए गए Click here to download online Preliminary Exam Call Letter for PO/MTS के लिंक पर क्लिक करें.-पंजीकरण नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन करें.-एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.-अब उसे डाउनलोड करें.

