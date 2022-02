IBPS PO Interview Admit Card : आईबीपीएस पीओ भर्ती का इंटरव्यू का एडमिट कार्ड जारी

IBPS PO Interview Admit Card : इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सेलेक्शन (IBPS) ने प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी पीओ/मैनेजमेंट ट्रेनी भर्ती के लिए इंटरव्यू का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार आईबीपीएस मुख्य परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं वे इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू एडमिट कार्ड 3 मार्च 2022 तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा. उम्मीदवारों के इंटव्यू के समय, तारीख और स्थान की जानकारी एडमिट कार्ड से मिलेगी.

ऐसे डाउनलोड करें आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू एडमिट कार्ड

– सबसे पहले आईबीपीएस की वेबसाइट ibps.in पर जाएं– अब एडमिट कार्ड लिंक- Click here to download Interview Call Letter for CRP PO/MT-X पर क्लिक करें– अब अपने लॉग इन क्रेडेंशियल जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और पासवर्ड (जन्मतिथि) एंटर करें– अब आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू का एडमिट कार्ड डाउनलोड करें

आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू का पैटर्न

आईबीपीएस पीओ भर्ती 2021 इंटरव्यू 100 अंकों का होगा. उम्मीदवारों को इंटरव्यू में पास होने के लिए कम से कम 40 फीसदी अंक पाना जरूरी होगा. हालांकि एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग उम्मीदवार कम से कम 35 फीसदी अंक पाकर ही पास हो जाएंगे. ऑनलाइन मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू का वेटेज रेशियो 80:20 का होगा.

