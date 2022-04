IBPS PO, SO, Clerk Final Result 2021-22: आईबीपीएस पीओ, एसओ एवं क्लर्क का फाइनल रिजल्ट जारी, यहां देखें डाउनलोड लिंक

IBPS PO, SO, Clerk Final Result 2021-22: इंस्टिट्यूट ऑफ़ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, IBPS ने स्पेशलिस्ट ऑफीसर, प्रोबेशनरी ऑफिसर एवं क्लर्क का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. प्रोबेशनरी ऑफिसर एवं स्पेशलिस्ट ऑफिसर का फाइनल रिजल्ट मुख्य परीक्षा एवं इंटरव्यू में प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया गया है. वहीं क्लर्क की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया है.

कैसे डाउनलोड करें रिजल्ट-सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.-इसके बाद मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध रिजल्ट लिंक ( “Click here to View your Combined Result for Main Exam & Interview for CRP-SPL-XI”, “Click here to View your Combined Result for Main Exam & Interview for CRP-PO/MTs-XI”, “Click here to View your Result of Online Main Examination for CRP-Clerks-XI”) पर क्लिक करें.-अब एक नया पेज खुलेगा जहां पर उम्मीदवार को अपने क्रेडेंशियल दर्ज करने होंगे.-इसके बाद आइबीपीएस पीओ, एसओ एवं क्लर्क का फाइनल रिजल्ट डाउनलोड किया जा सकेगा.

डायरेक्ट लिंकआईबीपीएस प्रोबेशनरी ऑफिसर, स्पेशलिस्ट ऑफिसर एवं क्लर्क के फाइनल रिजल्ट की डायरेक्ट लिंक नीचे दी जा रही है.

IBPS PO Final Result Download Link

IBPS SO Final Result Download Link

IBPS Clerk Final Result Download Link

ये भी पढ़ें-Assam Rifles Recruitment 2022: असम राइफल्स में इन पदों पर बिना परीक्षा मिल सकती है नौकरी, 10वीं पास करें आवेदन, होगी अच्छी सैलरीDU Recruitment 2022 : गार्गी कॉलेज में 10वीं, 12वीं पास और ग्रेजुएट के लिए नॉन टीचिंग स्टाफ पदों पर नौकरियां