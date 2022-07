IBPS RRB Clerk Admit Card 2022 : आईबीपीएस क्लर्क भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

IBPS RRB Clerk Admit Card 2022 : इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सेलेक्शन (IBPS) ने आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क भर्ती 2022 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. आईबीपीएस क्लर्क भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन 7 जून से 27 जून 2022 तक मांगे गए थे. आईबीपीएस ग्रुप बी-ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पज) या क्लर्क भर्ती परीक्षा एडमिट कार्ड आईबीपीएस की वेबसाइट https://www.ibps.in/ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. आईबीपीएस क्लर्क भर्ती प्रारंभिक परीक्षा 14 अगस्त को पूरे देश में आयोजित की जाएगी. इसमें लाखों अभ्यर्थी शामिल होंगे.

आईबीपीएस क्लर्क भर्ती प्रारंभिक परीक्षा 2022 पैटर्न

– क्लर्क भर्ती परीक्षा 80 अंकों की होगी. इसमें 80 प्रश्न पूछे जाएंगे.– परीक्षा में रीजनिंग और न्यूमेरिकी एप्टीट्यूड से 40-40 प्रश्न पूछे जाएंगे.– क्लर्क भर्ती प्रारंभिक परीक्षा 45 मिनट की होगी.– परीक्षा अंग्रेजी और संबंधित राज्य में लागू भाषा में होगी.– परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी होगी. गलत जवाब देने पर 1/4 अंक काट लिए जाएंगे.

आईबीपीएस क्लर्क परीक्षा 2022 एडमिट कार्ड कैसे करें डाउनलोड

– सबसे पहले आईबीपीएस की वेबसाइट ibps.in पर जाएं– अब होम पेज पर ‘Click here to Download Online Preliminary Exam Call Letter for CRP-RRBs-XI-Office Assistants’ मिलेगा– इस पर क्लिक करने पर एक पेज ओपन होगा, अब यहां Common Recruitment Process for RRBs (CRP-RRBs-XI) for Recruitment of Group “B” – Office Assistants (Multipurpose) लिंक फिर से मिलेगा– इस पर क्लिक करने पर लॉग इन पेज ओपन हो जाएगा– अब यहां अपने लॉग इन क्रेडेंशियल एंटर करके आईबीपीएस क्लर्क परीक्षा एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें– आईबीपीएस क्लर्क भर्ती परीक्षा एडमिट कार्ड डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

