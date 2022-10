IBPS RRB PO Result 2022 : आईबीपीएस पीओ भर्ती Mains रिजल्ट जारी, डायरेक्ट लिंक से चेक करें

IBPS PO Result 2022 : इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) ने आईबीपीएस आरआरबी पीओ मुख्य परीक्षा रिजल्ट 2022 जारी कर दिया है. आईबीपीएस पीओ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. जो उम्मीदवार आईबीपीएस आरआरबी पीओ मुख्य परीक्षा 2022 में पास होंगे उन्हें अब इंटरव्यू में शामिल होना होगा. इंटरव्यू के संबंध में आईबीपीएस द्वारा जल्द ही जानकारी दी जाएगी.

ऐसे चेक करें IBPS RRB PO Result 2022

– सबसे पहले आईबीपीएस की वेबसाइट ibps.in पर जाएं– अब पीओ रिजल्ट 2022 के लिंक Click here to View Your Result Status of Online Main Examination for CRP-RRBs-XI-Officers Scale-I1’ पर क्लिक करें– अब रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करें-अब आईबीपीएस पीओ रिजल्ट 2022 डाउनलोड करें– आईबीपीएस पीओ मेन्स रिजल्ट डाउनलोड डायरेक्ट लिंकhttps://ibpsonline.ibps.in/rrbxis1may22/resta_oct22/downloadstart.php

