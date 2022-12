IBPS SO Admit Card 2022 Released: IBPS ने जारी किया इस भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड, ये है डाउनलोड करने का Direct Link

IBPS SO Admit Card 2022 Released: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (IBPS) ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स (CRP SPL-XII) की प्रीलिम्स परीक्षा का एडमिट कार्ड (IBPS SO Admit Card 2022) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो भी इस परीक्षा (IBPS SO Exam 2022) के लिए आवेदन किए हैं, वे IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड (IBPS SO Admit Card 2022) डाउनलोड कर सकते हैं. यह परीक्षा 31 दिसंबर को आयोजित की जाएगी.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://ibpsonline.ibps.in/crpsoxioct22 पर क्लिक करके भी IBPS SO 2022 का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स के जरिए भी IBPS SO Admit Card 2022 चेक कर सकते हैं. यह ऑनलाइन प्रीलिम्स परीक्षा 125 अंकों की होगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे. परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी जिसमें 3 खंड बैंकिंग उद्योग के विशेष संदर्भ, अंग्रेजी भाषा, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस होंगे.

IBPS SO Admit Card 2022 ऐसे करें डाउनलोड

IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.होमपेज पर उपलब्ध उस लिंक पर क्लिक करें, जहां ‘Click Here To Download Online Preliminary Exam Call Letter for CRP SPL XII’ लिखा हो.अपने लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करके लॉग इन करें.आपका IBPS SO Admit Card 2022 स्क्रीन पर दिखाई देगा.IBPS SO Admit Card 2022 डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंटआउट लें.

