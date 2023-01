IBPS SO Main exam 2023 29 जनवरी को,ये है लास्ट मिनट तैयारी की स्ट्रेटजी

IBPS SO Main exam 2023: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल (IBPS) की ओर से आईबीपीएस एसओ मेन्स एग्जाम 29 जनवरी को है. जो उम्मीदवार आईबीपीएस एसओ प्रारंभिक परीक्षा में पास हुए थे वे अपने मेन्स एग्जाम देंगे. आईबीपीएस एसओ मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड पहले ही जारी कर दिया गया थआ. परीक्षा तिथि और परीक्षा सेंटर की जानकारी एडमिट कार्ड पर है. आईबीपीएस एसओ मेन्स एग्जाम 29 जनवरी 2023 को ऑनलाइन मोड में होगा.

इन पदों पर होगी भर्ती

आईबीपीएस एसओ भर्ती के जरिए लॉ ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एचआर/पर्सनल ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी के पदों पर भर्तियां होंगी.

IBPS SO Main Exam एडमिट कार्ड आईबीपीएस की वेबसाइट ibps.in पर है. इसके लिए एडमिट कार्ड लिंक ‘Click here to Download Online Main Exam Call Letter for CRP-SPL-XII’ दिया है. जिसे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉग इन कर डाउनलोड किया जा सकता है.

एग्जाम टिप्स-

-आईबीपीएस एसओ उम्मीदवार कठिन विषयों की लिस्ट बनाएं और ऐसे विषयों के संशोधन के लिए अलग से समय दें.-मॉक टेस्ट और पिछले प्रश्न पत्रों के माध्यम से स्व-विश्लेषण: पेपर के पैटर्न और कठिनाई के स्तर की अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए, यह महत्वपूर्ण है.– कि उम्मीदवार पिछले वर्ष के प्रश्नपत्रों और विभिन्न मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करें.-पेपर का प्रयास करते समय एक निर्धारित पैटर्न का पालन करें.– सुनिश्चित करें कि आप प्रश्न पत्र का प्रयास करते समय पूर्व निर्धारित पैटर्न का पालन कर रहे हैं. इससे उम्मीदवारों को वही गलतियां करने और मेन्स में निगेटिव मार्किंग से कटने वाले नंबरों से बच सकेंगे.-परीक्षा में पहले आसान प्रश्नों को हल करें. यदि कोई प्रश्न अटका हुआ है तो उस पर समय बर्बाद नहीं करें. अगले प्रश्न पर जाएं .-दैनिक राष्ट्रीय समाचार पत्रों को पढ़कर खुद को अपडेट रखें.

