IDBI Executive Admit Card 2022 Released: IDBI ने जारी किया एक्जीक्यूटिव का एडमिट कार्ड, इस Direct Link से करें डाउनलोड

IDBI Executive Admit Card 2022 Released: भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI) ने एक्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती के लिए एडमिट कार्ड (IDBI Executive Admit Card 2022) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो भी इस परीक्षा (IDBI Executive Exam 2022) के लिए शामिल हुए हैं, वे IDBI की आधिकारिक वेबसाइट idbibank.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड (IDBI Executive Admit Card 2022) डाउनलोड कर सकते हैं. यह परीक्षा 09 जुलाई 2022 (शनिवार) को आयोजित किया जाएगा.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://ibpsonline.ibps.in/idbieapr22/cloeb पर क्लिक करके भी अपना एडमिट कार्ड (IDBI Executive Admit Card 2022) डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके भी एडमिट कार्ड (IDBI Executive Admit Card 2022) देख सकते हैं. इन पदों के लिए 03 से 17 जून 2022 तक IDBI Excutive Recruitment 2022 के लिए आवेदन मांगे गए थे.

एडमिट कार्ड (IDBI Executive Admit Card 2022) के बिना उम्मीदवारों को ओटी (ऑनलाइन टेस्ट) में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.ऑनलाइन टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड (IDBI Executive Admit Card 2022) ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा, इसलिए किसी भी उम्मीदवार को डुप्लीकेट एडमिट कार्ड (IDBI Executive Admit Card 2022) जारी नहीं किया जाएगा.

IDBI Executive Admit Card 2022 ऐसे करें डाउनलोड

IDBI की ऑफिशियल वेबसाइट idbibank.in पर जाएं.करियर सेक्शन पर जाएं.उस लिंक पर क्लिक करें, जहां ‘Call Letter for Online Examination Click Here’ given under ‘Recruitment of Executive (On Contract)’ लिखा हो.अपना पंजीकरण नंबर / रोल नंबर और पासवर्ड / जन्म तिथि (डीडी-एमएम-वाईवाई) दर्ज करें.आपका IDBI Executive Admit Card 2022 स्क्रीन पर दिखाई देगा.IDBI Executive Admit Card 2022 डाउनलोड करें और इसे सेव करें.

