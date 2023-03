Indian Navy Bharti: 10वीं पास नेवी में कैसे पा सकते हैं नौकरी ? यहां देखें सेलेक्शन की पूरी जानकारी

Indian Navy Bharti, How to Join Navy After 10th: इंडियन नेवी में नौकरी पाना और देश की सेवा करना कई युवाओं का सपना होता है. ऐसे में युवाओं के मन में लगातार भर्ती प्रक्रिया, योग्यता एवं अन्य जानकारियों को लेकर संशय बना रहता है. इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 10वीं पास करने के बाद अब किस तरह से नेवी ज्वॉइन कर सकते हैं और एक शानदार सरकारी नौकरी पा सकते हैं.

बता दें कि इंडियन नेवी की ओर से 10वी पास के लिए मैट्रिक रिक्रूट के तहत सेलर की भर्तियां की जाती हैं. जिनमें शेफ, स्टीवर्ड एवं हाइजीनिस्ट के पद शामिल होते हैं. शेफ का काम खाना बनाने का होता है. वहीं स्टीवर्ड को वेटर, हाउसकीपिंग जैसे अन्य काम करने होते हैं. वहीं हाइजीनिस्ट को साफ-सफ़ाई का ख्याल रखना होता है.

कैसे होता है सलेक्शन

इन पदों पर सिलेक्शन कंप्यूटर आधारित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट एवं मेडिकल परीक्षा के माध्यम से किया जाता है. परीक्षा 100 अंकों की होती है. जिसमें करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान, मैथ एवं गणित से सवाल पूछे जाते हैं. इसके अलावा उम्मीदवारों की उम्र 17 से 20 वर्ष के बीच की होनी चाहिए.

फिजिकल टेस्ट

शारीरिक परीक्षा में उम्मीदवारों को 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी होती है. इसके अलावा 20 स्क्वाट एवं 10 पुशअप्स करने होते हैं.

