JPSC Answer Key 2021: जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की आंसर-की जारी, ऐसे करें डाउनलोड

नई दिल्ली (JPSC Answer Key 2021). झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 की प्रोविजनल आंसर-की (JPSC Answer Key 2021) जारी कर दी है. अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वबेसाइट jpsc.gov.in से परीक्षा आंसर-की जारी कर सकते हैं. इस पर प्राप्त आपत्तियों के निपटारे के बाद आयोग फाइनल आंसर-की जारी करेगा. इस परीक्षा का आयोजन 19 सितंबर 2021 को किया गया था.

जारी प्रोविनल आंसर-की पर अभ्यर्थी 28 सितंबर 2021 तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. आपत्ति दर्ज कराने के लिए आयोग ने ईमेल आईडी anskeyobj@jpsc.gov.in भी जारी की है. निर्धारित अंतिम तिथि के बाद आपत्ति दर्ज नहीं की जाएगी.

JPSC Answer Key 2021: ऐसे डाउनलोड करें आंसर- की-सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर जाएं.-होम पेज पर दिए गए Press release and Model Answer Key of the Combined Civil Services (P.T.) Examination-2021 के लिंक पर क्लिक करें.-आंसर-की आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी.-अब उसे डाउनलोड करें.

