JKPSC Principal 2022 interview schedule: प्रिंसिपल के पद के लिए इंटरव्यू शेड्यूल जारी

JKPSC Principal 2022 interview schedule: जम्मू और कश्मीर लोक सेवा आयोग (JKPSC) ने विभिन्न सरकारी डिग्री कॉलेजों में प्रिंसिपल के पद के लिए इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिया है. अधिसूचना के अनुसार, इंटरव्यू 28 अक्टूबर से 14 नवंबर, 2022 तक आयोजित होने वाला है. इंटरव्यू के लिए कुल 444 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है. उपस्थित होने वाले उम्मीदवार को मूल दस्तावेजों के साथ-साथ आवश्यक दस्तावेजों की फोटोस्टेट साथ लानी होंगी.

इंटरव्यू शेड्यूल डाउनलोड करने का तरीका

-आधिकारिक वेबसाइट jkpsc.nic.in पर जाएं-होमपेज पर, “Interview for the post of Principals, in different Government Degree Colleges of UT of JK” पर क्लिक करें.-साक्षात्कार कार्यक्रम स्क्रीन पर दिखाई देगा-शेड्यूल देखें और डाउनलोड करें, प्रिंटआउट लें.

इंटरव्यू शेड्यूल यहां से करें डाउनलोडhttp://jkpsc.nic.in/

