Job Alert: देहरादून में इस दिन लगेगा रोज़गार मेला, 42 कंपनियां देंगी 1500 युवाओं को नौकरी

हिना आज़मी/देहरादून. उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के उन युवाओं के लिए अच्छी खबर है जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं. आगामी 15 सितंबर को यहां के कौशल विकास एवं सेवायोजन कार्यालय में रोजगार मेला लगने जा रहा है. इसमें 40 से ज्यादा कंपनियों की अलग-अलग सेक्टर में भर्तियां निकाली गई हैं. जॉब कैंप में हजारों बेरोजगार युवाओं को अलग-अलग क्षेत्र में नौकरी का सुनहरा अवसर मिलेगा. अगर आप 10वीं, 12वीं और इससे ज्यादा शैक्षणिक योग्यता रखते हैं और अपने लिए रोजगार की तलाश कर रहे हैं, तो आप इस रोजगार मेले में हिस्सा ले सकते हैं.

क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी अजय सिंह ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा है कि विभाग के द्वारा समय-समय पर रोजगार मेले आयोजित किए जाते रहते हैं. बेरोजगार और योग्य युवाओं के लिए 15 सितंबर को रोजगार मेला लगने जा रहा है, जिसमें EAST AFRICAN INDIA OVERCEASE, INTASH, IPCA, PHARMACEUTICALS LTD,LOTUS SURGICAL PVT. LTD, WINDLASS BIOTECH LTD, DELONIX TRAVEL SERVICES PVT. LTD. (TRIP BAZAR), CLUB MAHINDRA, RAPIDO BIKE SERVICE, SPACE INTERNATIONAL, V MART, BHARTI AIRTEL जैसी करीब 42 संस्थाओं में 1500 से ज्यादा भर्तियां निकाली गई हैं. इसमें 10वीं, 12वीं पास या ग्रेजुएट बेरोजगार युवा अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं.

उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वो इस सुनहरे अवसर का लाभ जरूर उठाएं और अपने हुनर को एक मौका जरूर दें. उन्होंने बताया कि लगातार देहरादून के युवा पंजीकरण करवाने के लिए सेवायोजन कार्यालय पहुंच रहे हैं.

देहरादून निवासी कमल सिंह राणा का कहना है कि उत्तराखंड में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है. उन्होंने टेक्निकल फील्ड से आईटीआई करने के बाद आठ साल तक नौकरी की है, लेकिन फिर भी उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है. उन्होंने कहा हम जैसे लोग पहाड़ से मैदान में यही सोच कर आते हैं कि यहां रोजगार मिलेगा. हम खेती-बाड़ी छोड़ कर रोजगार की तलाश में आते हैं, लेकिन यहां रोजगार नहीं मिलता है. उन्होंने कहा कि वो इस रोजगार मेले में अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यहां आए हैं. उनका कहना है कि इन नौकरियों में वेतन थोड़ा ज्यादा रखना चाहिए ताकि इस महंगाई में गुजर-बसर हो सके.

ऐसे कर सकते हैं अप्लाई

अगर आप इन कंपनियों में काम करने के इच्छुक हैं, तो आप ऑफलाइन माध्यम से देहरादून के परेड ग्राउंड के नजदीक स्थित सेवायोजन कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. वहीं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र के साथ आप मेले से पहले कार्यालय जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं.

इसके बाद रोजगार मेले के दौरान आपको मूल प्रमाण पत्र का फोटो स्टेट, रजिस्ट्रेशन कार्ड, बायोडाटा, पासपोर्ट फोटो व एक पहचान पत्र लाना होगा, जिससे आप इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आप 0135- 2653665 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं.