TCS MBA Recruitment 2021: टाटा कंसल्‍टेंसी सर्व‍िसेज (TCS) ने विभिन्‍न पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं. ये भर्ती दरअसल, एमबीए फ्रेशर्स के लिये है. IT कंपनी ने कहा कि वह पूरे भारत से हायरिंग कर रही है और देश के किसी भी कोने से एमबीए फ्रेशर्स इन पदों के लिये आवेदन कर सकते हैं. इसके लिये (TCS MBA Hiring) आवेदन करने की आखिरी तारीख 9 नवंबर है. सेलेक्‍शन के लिये कंपनी जल्‍द ही टेस्‍ट और इंटरव्‍यू की तारीख घोषित कर देगी. इन पदों पर आवेदन करने की न्‍यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है और अधिकतम आयु सीमा 28 साल है.

कंपनी द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार साल 2020, 2021 और 2022 में एमबीए की डिग्री हासिल करने वाले उम्‍मीदवार इन पदों के लिये आवेदन कर सकते हैं और अपने करियर की मजबूत नीव रख सकते हैं.

TCS MBA HIRING: ऐसे करें आवेदन

1. TCS नेक्‍स्‍ट पोर्टल पर जाएं: nextstep.tcs.com/campus/#/2. आपको सबसे पहले खुद को रजिस्‍टर करना होगा. इसके बाद आपको TCS MBA Hiring पर जाकर अप्‍लाई करना होगा. यहां IT कैटगरी चुने और फिर अपना विवरण भरें. अपना एप्‍ल‍िकेशन फॉर्म जमा करें और इसके बाद ‘Apply for Drive’ पर क्‍ल‍िक करें.3. अगर आप रजिस्‍टर्ड यूजर हैं तो लॉगइन करें और फिर एप्‍ल‍िकेशन फॉर्म जमा कर दें. इसके बाद ‘Apply for Drive’ करें.4. अब आप टेस्‍ट के लिये मोड का चुनाव करें. और ‘Apply’ पर क्‍ल‍िक करें.5. अपना एप्‍ल‍िकेशन ट्रैक करें. स्‍टेटस में ‘Applied for Drive’ आएगा.

योग्‍यता:

B.Tech/ B.E. और MBA/ इंटीग्रेटेड MBA करने वाले उम्‍मीदवार इन पदों के लिये आवेदन कर सकते हैं. उम्‍मीदवार दो साल का फुल टाइम MBA, MMS, PGDBA, PGDM, मार्केटिंग में कोर्स, फाइनेंस, ऑपरेशन, सप्‍लाई चेन मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्‍नोलॉजी, जनरल मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्‍स, प्रोजेक्‍ट मैनेजमेंट आदि में कोर्स किया हो.

उम्‍मीदवार ने 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन और पोस्‍टग्रेजुएशन के सभी विषयों में कम से 60 फीसदी अंक हासिल किए हों.

टेस्‍ट का पैटर्न:

टेस्‍ट में 47 सवाल होंगे और इसके लिये 90 मिनट मिलेंगे. 20-20 सवाल बिजनेस एप्‍ट‍िट्यूड और क्‍वांटिटेटिव एप्‍ट‍िट्यूड सेक्‍शन से वाल होंगे. बाकी सात सवाल वर्बल एप्‍टीट्यूड से होंगे.

