LIC AE and AAO Admit Card 2021: LIC ने जारी किया AE और AAO भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड, यहां से करें डाउनलोड

LIC AE and AAO Admit Card 2021: परीक्षा 31 अक्टूबर 2021 को आयोजित की जाएगी.

नई दिल्ली. LIC AE and AAO Admit Card 2021: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने LIC AE and AAO Admit Card 2021 जारी कर दिया है. असिस्टेंट इंजीनियर और सहायक प्रशासनिक अधिकारी (विशेषज्ञ) परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार LIC की आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जाकर अपने LIC AE and AAO Admit Card 2021 डाउनलोड कर सकते हैं. गौरतलब है कि इन पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा 31 अक्टूबर 2021 को आयोजित की जाएगी.

परीक्षा में 300 अंकों के वैकल्पिक प्रकार के प्रश्न और 25 अंकों के डिस्क्रिप्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे. दोनों परीक्षाएं ऑनलाइन मोड के माध्यम से होंगी. वैकल्पिक परीक्षा में हर सेक्शन के लिए अलग-अलग समय निर्धारित होगा. डिस्क्रिप्टिव परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को अपने उत्तर कंप्यूटर पर टाइप करने होंगे. डिस्क्रिप्टिव परीक्षा वैकल्पिक परीक्षा के तुरंत बाद आयोजित की जाएगी. एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें इसके आसान स्टेप्स नीचे दिए जा रहे हैं.

LIC AE and AAO Admit Card 2021: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड-सबसे पहले LIC की आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जाएं.-मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध करियर लिंक पर क्लिक करें.-इसके बाद LIC AE and AAO Admit Card 2021 की लिंक पर क्लिक करें.-अब अपना लॉगइन डिटेल दर्ज करें और सबमिट करें.-आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा.-इसे डाउनलोड करें और इसकी एक हार्ड कॉपी प्रिंट कर ले.

