MP CPCT Admit Card 2022: MP CPCT एडमिट कार्ड जारी, डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

MP CPCT Admit Card 2022: मध्य प्रदेश कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट (Madhya Pradesh Computer Proficiency Certification Test, MPCPCT) के लिए, एमपीसीपीसीटी एडमिट कार्ड 2022 ऑनलाइन जारी कर दिए गए हैं. जो उम्मीदवार सीपीसीटी 2022 के लिए उपस्थित होने जा रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट cpct.mp.gov.in से अपना एडमिट कार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज कर, पोर्टल पर लॉग इन करना होगा.

CPCT 2022 परीक्षा 4, 5 और 6 मार्च, 2022 को कंप्यूटर आधारित बेस्ड टेस्ट फॉर्मेट में आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए उपस्थित होने के दौरान एक वैध आईडी प्रमाण के साथ प्रवेश पत्र ले जाने की आवश्यकता होगी.

एमपी सीपीसीटी एडमिट कार्ड 2022: ऐसे करें चेक

-आधिकारिक वेबसाइट- cpct.mp.gov.in पर जाएं.-होमपेज पर, “04 मार्च, 5 मार्च और 6 मार्च 2022 को सीपीसीटी शेड्यूल्ड के लिए एडमिट कार्ड लाइव” (“Admit Cards are Live for CPCT Scheduled on “04th March, 5th March and 6th March 2022”) लिंक पर क्लिक करें.-स्क्रीन पर एक नया लॉगिन पेज दिखाई देगा.-पोर्टल में लॉग इन करने के लिए अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालें.-CPCT 2022 एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखेगा.-एडमिट कार्ड चेक करें और डाउनलोड करें, प्रिंट आउट लें.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने पर, उम्मीदवार एडमिट कार्ड पर नाम, रोल नंबर, परीक्षा समय, जगह सहित अन्य सभी डिटेल को क्रॉस चेक करें. किसी भी त्रुटि के मामले में, परीक्षा से पहले अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं. संपर्क क्रेडेंशियल आधिकारिक वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं.

CPCT 2022 एक राज्य स्तरीय परीक्षा है, जो कि मध्य प्रदेश एजेंसी, भोपाल द्वारा आयोजित की जा रही है. इस परीक्षा के जरिए Clerical Grade– 3/Office Assistant/डाटा एंट्री ऑपरेटर, और अन्य सहित नौकरियों के लिए भर्ती होगी.

MP CPCT Admit Card 2022 के लिए डायरेक्ट लिंक