Sarkari Naukri: स्वच्छता निरीक्षक, केमिस्ट और अन्य की वैकेंसी, 21 नवंबर से करें आवेदन

MPPEB Group 2 applications: मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (MPPEB) ने ग्रुप II, सब-ग्रुप 3 के तहत स्वच्छता निरीक्षक, केमिस्ट (Swachhta Nirikshak, Chemist) और अन्य समकक्ष डायरेक्ट और बैकलॉग पोस्ट कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट 2022 के विभिन्न पदों पर भर्ती and other equivalent direct and backlog post Combined Recruitment Test 2022 under Group II, Sub-Group 3) के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं. योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट peb.mp.gov.in पर 21 नवंबर से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 दिसंबर, 2022 है.

आवेदक 21 नवंबर से 10 दिसंबर, 2022 तक अपने आवेदन फॉर्म में बदलाव कर सकेंगे. भर्ती अभियान के जरिए कुल 344 वैकेंसी को भरा जाएगा. परीक्षा 10 फरवरी, 2023 को दो शिफ्ट्स में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक होगी.

अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 1 जनवरी, 2022 को 45 वर्ष है. उम्मीदवार शैक्षिक योग्यता, और अन्य डिटेल अधिसूचना में चेक कर सकते हैं.