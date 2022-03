MPSC Group C Admit Card 2022 Released: MPSC ने जारी किया Group C का एडमिट कार्ड, इस Direct Link से करें डाउनलोड 

MPSC Group C Admit Card 2022 Released: महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) ने ग्रुप सी के विभिन्न पदों के लिए प्रीलिम्स परीक्षा का एडमिट कार्ड (MPSC Group C Admit Card 2022) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (MPSC Group C Exam 2022) के लिए आवेदन किए हैं, वे MPSC की आधिकारिक वेबसाइट mpsc.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड (MPSC Group C Admit Card 2022) डाउनलोड कर सकते हैं. यह परीक्षा (MPSC Group C Exam 2022) 03 अप्रैल को आयोजित की जाएगी.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://mpsconline.gov.in/candidate/login पर क्लिक करके भी अपना एडमिट कार्ड (MPSC Group C Admit Card 2022) डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके भी अपना एडमिट कार्ड (MPSC Group C Admit Card 2022) देख सकते हैं. इस भर्ती (MPSC Group C Exam 2022) प्रक्रिया के तहत कुल 900 रिक्त पदों को भरा जाएगा. यह परीक्षा (MPSC Group C Exam 2022) उद्योग निरीक्षक, उप निरीक्षक, तकनीकी सहायक, कर सहायक, क्लर्क-टाइपिस्ट (मराठी) और क्लर्क-टाइपिस्ट (अंग्रेजी) के पद के लिए आयोजित की जा रही है.

MPSC Group C Admit Card 2022 ऐसे करें डाउनलोड

MPSC की आधिकारिक वेबसाइट mpsconline.gov.in पर जाएं.होमपेज पर, ‘एडमिशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करें’ पर क्लिक करें.यह आपको एक नए पृष्ठ पर ले जाएगा जहां आपको परीक्षा के नाम का चयन करना होगा – 269/2021-महाराष्ट्र ग्रुप सी सर्विसेज प्री परीक्षा 2021.अपना मोबाइल नंबर और ओटीपी या अपनी ईमेल आईडी और ओटीपी दर्ज करें.आपका MPSC Group C Admit Card 2022 स्क्रीन पर दिखाई देगा.MPSC Group C Admit Card 2022 डाउनलोड करें और इसे सेव करें.

MPSC Group C Result 2022 से संबंधित जानकारी

आयोग परीक्षा आयोजित होने के बाद प्रीलिम्स परीक्षा का आंसर की जारी करेगा. इसके बाद उम्मीदवारों यदि कोई आपत्तियां हो, तो उसे दर्ज कराने का समय दिया जाएगा. सभी आपत्तियों का विश्लेषण करने के बाद MPSC परीक्षा का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा. MPSC ग्रुप सी प्री परीक्षा 2022 को पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए मुख्य परीक्षा अगस्त 2022 के महीने में आयोजित होने वाली है.

