MPSC Group C Recruitment 2021: आयोग ने बढ़ाई भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट, ऐसे करें अप्लाई

MPSC Group C Recruitment 2021: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, MPSC द्वारा ग्रुप सी पदों पर भर्ती (MPSC Group C Recruitment 2021) के लिए आवेदन की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है. जिसके बाद उम्मीदवार 900 पदों पर भर्ती के लिए 17 जनवरी 2022 तक आवेदन कर सकेंगे. इसके लिए उन्हें एमपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट mpsc.gov.in पर जाना होगा. भर्ती (MPSC Group C Recruitment 2021) के लिए प्रीलिम्स परीक्षा 3 अप्रैल 2022 को आयोजित की जाएगी. वहीं मुख्य परीक्षा 6 अगस्त को होगी. पदों के लिए आवेदन कैसे करना है, इसके आसान स्टेप नीचे दिए जा रहे हैं.

MPSC Group C Recruitment 2021: ऐसे करें आवेदन-आवेदन करने के लिए सबसे पहले एमपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट mpsc.gov.in पर जाएं.-इसके बाद ‘एप्लीकेशन लिंक’ पर क्लिक करें.-अब अपने क्रेडेंशियल दर्ज कर लॉगिन करें.-आवेदन पत्र स्क्रीन पर आ जाएगा. मांगी गई जानकारी दर्ज करें और शुल्क का भुगतान करें.-सबमिट करते ही आवेदन जमा हो जाएगा.

गौरतलब है कि भर्ती अभियान के माध्यम से उपनिरीक्षक, तकनीकी सहायक, टैक्स असिस्टेंट, क्लर्क टाइपिस्ट और उद्योग निरीक्षक पदों को भरा जाएगा. अधिक डिटेल के लिए आयोग की वेबसाइट पर विजिट करें.

