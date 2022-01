MPSC Group C Recruitment: ग्रुप सी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट बढ़ी, अब इस तारीख तक करें अप्लाई

MPSC Group C Recruitment: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, MPSC ने ग्रुप सी पदों पर भर्ती (MPSC Group C Recruitment) के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ा दी है. जिसके बाद उम्मीदवार एमपीएससी की अधिकारिक वेबसाइट mpsc.gov.in पर जाकर 31 जनवरी 2022 तक पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे. बता दें कि इसके पहले MPSC Group C Recruitment के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 17 जनवरी थी.

इसके अलावा उम्मीदवार 2 फरवरी 2022 तक अपने आवेदन पत्र में सुधार कर सकेंगे. पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा 3 अप्रैल 2022 को आयोजित की जाएगी. वहीं मुख्य परीक्षा 6 अगस्त 2022 को होगी. इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं.

MPSC Group C Recruitment: ऐसे करें आवेदनएमपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट mpsc.gov.in पर जाएं.मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करें.नया पृष्ठ खुलेगा, जहां लॉगिन पर क्लिक करें.अब अपने क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें.आवेदन पत्र भरें एवं आवेदन शुल्क जमा करें.सबमिट करें और पेज को डाउनलोड कर लें.

