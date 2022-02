NHM recruitment 2022 : एनएचएम ने इस राज्य में निकाली मेडिकल ऑफिसर पदों पर भर्ती

NHM recruitment 2022 : नेशनल हेल्थ मिशन असम ने 154 मेडिकल ऑफिसर की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है. एनएचएम असम मेडिकल ऑफिसर भर्ती 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है. उम्मीदवार 20 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं. एनएचएम असम मेडिकल ऑफिसर भर्ती 2022 के लिए आवेदन आधिकारिक वेबसाइट nhm.assam.gov.in पर जाकर करना है. एमबीबीएस करके सरकारी नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए शानदार मौका है.

मेडिकल ऑफिसर भर्ती के लिए आवश्यक योग्यता

असम में मेडिकल ऑफिसर भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए. साथ ही असम मेडिकल काउंसिल या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है.

मेडिकल ऑफिसर पद के लिए आयु सीमा

असम में मेडिकल ऑफिसर भर्ती के लिए उम्मीवारों की अधिकतम आयु 1 जनवरी 2022 को 62 साल होनी चाहिए.

मेडिकल ऑफिसर की सैलरी

असम में मेडिकल ऑफिसर की सैलरी हर महीने 50 हजार रुपये है.

मेडिकल ऑफिसर पद के लिए कैसे करें आवेदन-सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nhm.assam.gov.in पर जाएं– अब होम पेज पर रिक्रूटमेंट टैब पर क्लिक करें– अब स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन होगा– अब National Health Mission, Assam लिंक पर क्लिक करें– अब “Advertisement for the post of Medical Officer (MBBS) under NHM, Assam dated 10.2.2022 लिंक पर क्लिक करके आवेदन करें– अब मेडिकल ऑफिसर भर्ती का आवेदन फॉर्म भरें– अब आवेदन फॉर्म सबमिट करें– सबमिट किए गए आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें

एनएचएम असम मेडिकल ऑफिसर भर्ती 2022 का नोटिस

http://117.252.250.165/web/jobs/Job_3213_3649_Adv.jpg

