NLC India Recruitment: नवरत्न कंपनी में नौकरी का मौका, 657 पदों के लिए 25 अगस्त तक करें आवेदन

नई दिल्ली. NLC India Recruitment: नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए NLC India ने ट्रेड एप्रेंटिस के विभिन्न पदों के लिए आवेदन मंगाए हैं. इन पदों के लिए 16 अगस्त 2021 से 25 अगस्त 2021 तक आवेदन किए जा सकते हैं. बता दें कि NLC India में भर्ती के लिए कुल पदों की संख्या 657 है. चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को एक साल की ट्रेनिंग दी जाएगी. आवेदन के लिए अभ्यर्थियों की उम्र 1 अक्टूबर 2021 को कम से कम 14 साल होनी चाहिए. खास बात यह है कि NLC India सार्वजनिक क्षेत्र की एक नवरत्न कंपनी है.

NLC India में जाने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार को 25 अगस्त से पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा और इसके बाद उसका प्रिंट आउट 30 अगस्त 2021 के पहले निम्न पते The General Manager, Center for Learning and Development, NLC India, Circle-20, Neyveli, Tamil Nadu, PIN – 607803 पर पोस्ट से भेजना होगा. अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट https://www.nlcindia.in/new_website/careers/Exit-ITI-aug.pdf पर विजिट करके आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के लिए अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से ITI/ BCom/ BBA/ BCA/ BSc पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए.

सबसे अधिक है मैकेनिक की पोस्ट NLC India में खाली पदों की कुल संख्या 675 है. इसमें फिटर की 90 पोस्ट, टर्नर की 35 पोस्ट, मैकेनिक की 95 पोस्ट, इलेक्ट्रिशन की 90 पोस्ट, वायरमैन की 90 पोस्ट, मैकेनिक (डीजल) के 5 पद, मैकेनिक (ट्रैक्टर) के 5 पद, कारपेंटर की 5 पोस्ट, प्लंबर की 5 पोस्ट, स्टेनोग्राफर की 15 पोस्ट, वेल्डर की 90 पोस्ट, प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रिशन असिसटेंट के 30 पोस्ट, अकांउटेंट के 40 पोस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 40 पद और असिसटेंट एचआर के 40 पद हैं. बता दें कि चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को 8766 रूपय से 12524 रूपय तक प्रति माह सैलरी दी जाएगी.

