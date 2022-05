NMDC Exam Postpone : फील्ड अटेंडेंट भर्ती परीक्षा अब 5 जून को नहीं, इस दिन होगी

NMDC Exam Postpone : इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली सरकारी कंपनी नेशनल मिनिरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NMDC) ने फील्ड अटेंडेंट (ट्रेनी) भर्ती परीक्षा 2022 स्थगित कर दी है. यह भर्ती परीक्षा 5 जून को होनी थी. जो उम्मीदवर एनएमडीसी में फील्ड अटेंडेंट पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किए थे वे परीक्षा स्थगित होने का नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट -nmdc.co.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. एनएमडीसी की ओर से जारी शॉर्ट नोटिस के अनुसार फील्ड अटेंडेंट भर्ती परीक्षा 2022 अब 26 जून को होगी. नोटिस में परीक्षा स्थगित किए जाने की वजह प्रशासनिक बताई गई है.

नोटिस के अनुसार फील्ड अटेंडेंट भर्ती परीक्षा के नए एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे. अभ्यर्थियों को फिर से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने होंगे.

ऐसे चेक करें परीक्षा स्थगित होने की नोटिस

– सबसे पहले एनएमडीसी की वेबसाइट nmdc.co.in पर जाएंगे– अब करियर सेक्शन में जाएं– यहां ‘Test for the post of Field Attendant (Trainee) for BIOM, Kirandul and BIOM, Bacheli Complex scheduled on 5th June, 2022 to 26th June, 2022″ मिलेगा– लिंक पर क्लिक करने पर एक नई विंडो ओपन होगी– इसमें आवश्यक जानकारियां देखें

