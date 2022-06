NVS Result 2022 Declared: जारी हुआ NVS 2022 का रिजल्ट, इस Direct Link से करें चेक

NVS Result 2022 Declared: नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने स्टेनोग्राफर, जूनियर सचिवालय सहायक (मुख्यालय / आरओ कैडर), जूनियर सचिवालय सहायक (जेएनवी कैडर), इलेक्ट्रीशियन सह प्लम्बर, मैस हेल्पर, सहायक आयुक्त, सहायक आयुक्त (प्रशासन) और जूनियर इंजीनियर (सिविल) के पदों का रिजल्ट (NVS Result 2022) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (NVS Exam 2022) के लिए शामिल हुए हैं, वे NVS की आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट (NVS Result 2022) देख सकते हैं. NVS ऑनलाइन परीक्षा 08 से 13 मार्च 2022 तक आयोजित की गई थी.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://navodaya.gov.in/ पर क्लिक करके भी अपना रिजल्ट (NVS Result 2022) चेक कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए दिए इन लिंक के जरिए भी अपना रिजल्ट (NVS Result 2022) देख सकते हैं. जिन उम्मीदवारों का सूची में रोल नंबर दर्ज है, उन्हें आवश्यकता के अनुसार स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट या साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा.NVS Result 2022 Declared Direct Link

NVS Result 2022 ऐसे करें चेक

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

NVS की आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाएं.उस लिंक पर क्लिक करें ,जहां ‘List of candidates shortlisted for Skill / Trade Test to the post of Stenographer, Junior Secretariat Assistant (HQ/RO Cadre), Junior Secretariat Assistant (JNV Cadre), Electrician cum Plumber and Mess Helper under Direct Recruitment Drive 2021-21’ लिखा हो.एक NVS Result 2022 की PDF खुलेगी.उम्मीदवारों ‘आवेदन अनुक्रम संख्या’, ‘रोल नंबर’, ‘नाम’ की जाँच करें.NVS Result 2022 डाउनलोड करें और इसे सेव करें.