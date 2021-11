OPSC Prelims Exam 2020 Result: सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित, ऐसे करें चेक

नई दिल्ली (OPSC Prelims Exam Result 2021). ओडिशा लोक सेवा आयोग ने सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा 2020 का रिजल्ट (OPSC Prelims Exam Result 202o) घोषित कर दिया है. अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट opsc.gov.in पर अपने नतीजे (sarkari result) चेक कर सकते हैं. परीक्षा का आयोग 27 अगस्त 2021 को राज्य में निर्धारित केंद्रों पर किया गया था.

प्रारंभिक परीक्षा में कुल 4754 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं. इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थी की मुख्य परीक्षा के लिए योग्य होंगे. मुख्य परीक्षा का आयोजन 20 जनवरी 2022 को संभावित है.

मुख्य परीक्षा में 5 अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे और कुल 1400 नंबरों की परीक्षा होगी. इसमें अंग्रेजी, सामान्य अध्ययन I और II, उड़िया भाषा और अंग्रेजी निबंध शामिल है. मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक पेपर भी होंगे. वैकल्पिक पेपर के लिए अभ्यर्थियों को दो विषयों का चयन करना होता है. प्रत्येक वैकल्पिक पेपर में 300 नंबरों की परीक्षा होती है. मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा.

OPSC Prelims Exam Result 2021: ऐसे चेक करें रिजल्ट-सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट-opsc.gov.in पर जाएं.-होम पेज पर दिए गए Notice containing Roll List of Candidates Qualified in the Odisha Civil Services Preliminary Written Examination-2020 (Advt. No. 07 of 2020-21) के लिंक क्लिक करें.-रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.-अब रोल नंबर की मदद से अपने नतीजे चेक करें.

ये भी पढ़ें –

SSC GD Constable: एसएससी जीडी कॉन्सटेबल के लिए एडमिट कार्ड 2021 जारीSBI Apprentice Final Result 2021: अप्रेंटिस के 6100 पदों पर भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी, एसबीआई पोर्टल पर ऐसे चेक करें