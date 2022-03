Sarkari Naukri Exam Admit Card : जूनियर क्लर्क भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे डाउनलोड करें

OSSC Exam Ad mit Card : ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग (OSSC) ने जूनियर क्लर्क भर्ती प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जूनियर क्लर्क भर्ती प्रारंभिक परीक्षा 2022 का एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. नोटिस केअनुसार जूनियर क्लर्क के 19 रिक्त पदों पर भर्ती होनी है. इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 दिसंबर से 2021 से 20 जनवरी 2022 तक हुई थी.

बता दें कि जूनियर क्लर्क पदों पर उम्मीदवारों का चयन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और स्किल टेस्ट के आधार पर होगा. मुख्य परीक्षा में वे उम्मीदवार शामिल होंगे जो प्रारंभिक परीक्षा में पास होंगे.

ऐसे डाउनलोड करें जूनियर क्लर्क भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड

– सबसे पहले ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट ossc.gov.in पर जाएं– अब होम पेज पर Download the Admission Letter for Preliminary Examination(CBRE) for recruitment to the post of Junior Clerks under Directorate of Fisheries-2019.लिंक मिलेगा– अब एक नया पेज ओपन होगा– यहां अपना रजिस्टर्ड यूजर नेम/मोबाइल नंबर/ईमेल और पासवर्ड एंटर करके लॉग इन करें– अब एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा– इसे डाउनलोड कर लें

ये भी पढ़ें

बड़ी खुशखबरी: 26 हजार पुलिस और 17000 सहायक अध्‍यापक की होगी भर्ती, दिसंबर तक ज्‍वाइन कराने का लक्ष्‍यRRB Group D 2022 Exam Dates: आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा कब होगी आयोजित, जानें यहां