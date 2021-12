OSSC Mains Admit Card 2021: आबकारी एसआई मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

नई दिल्ली (OSSC Mains Admit Card 2021). ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग (OSSC) ने आबकारी एसआई पद के लिए मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड (OSSC Mains Admit Card 2021) जारी कर दिया है. अभ्यर्थी OSSC की आधिकारिक वेबसाइट ossc.gov.in के जरिए परीक्षा प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं.

अभ्यर्थी इस डायरेक्ट लिंक http://ossc2ac.onlineapplicationform.org:8160/AdmitCard/OnlineAdmitCardDownload के जरिए भी एडमिट कार्ड (OSSC Mains Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं.

आबकारी उप निरीक्षक पद के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन 6 दिसंबर 2021 से 8 दिसंबर 2021 तक किया जाएगा. परीक्षा तीन सत्रों में आयोजित की जाएगी. परीक्षा कंप्यूटर भर्ती परीक्षा (सीबीआरई) आधारित मोड के माध्यम से आयोजित की जाएगी.

OSSC Mains Admit Card 2021: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट ossc.gov.in पर जाएं.2.होम पेज पर दिए गए Download Admission Letter for Main Written Examination for the Post of Sub inspector of Excise-2019 के लिंक पर क्लिक करें.3.अब आवेदन संख्या और जन्म तिथि दर्ज कर सबमिट करें.5.एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.6.अब उसे डाउनलोड करें.

