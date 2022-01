OSSSC Group C Admit Card 2022 Released: OSSSC ने जारी किया Group C का एडमिट कार्ड, इस Direct Link से करें डाउनलोड 

OSSSC Group C Admit Card 2022 Released: ओडिशा सब-ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (OSSSC) ने कैटेगरी सी के तहत स्टैटिस्टिकल फील्ड सर्वेयर, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर, अमीन, फॉरेस्ट गार्ड और एक्साइज कांस्टेबल का एडमिट कार्ड (OSSSC Group C Admit Card 2022) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (OSSSC Group C Exam 2022) के लिए आवेदन किए हैं, वे OSSSC की आधिकारिक वेबसाइट osssc.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड (OSSSC Group C Admit Card 2022) डाउनलोड कर सकते हैं. यह परीक्षा (OSSSC Group C Exam 2022) 30 जनवरी 2022 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होने वाली है.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://www.osssc.gov.in/Public पर क्लिक करके भी अपना एडमिट कार्ड (OSSSC Group C Admit Card 2022) डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके भी एडमिट कार्ड (OSSSC Group C Admit Card 2022) देख सकते हैं. उम्मीदवारों को परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड (OSSSC Group C Admit Card 2022) ले जाना अनिवार्य है. किसी भी अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड (OSSSC Group C Admit Card 2022) की हार्ड कॉपी डाक द्वारा नहीं भेजी जाएगी. उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा.

OSSSC Group C Admit Card 2022 ऐसे करें डाउनलोड

OSSSC की आधिकारिक वेबसाइट ossc.nic.in पर जाएं.होमपेज के शीर्ष पर लॉगिन बटन पर क्लिक करें.उपयोगकर्ता नाम / पंजीकरण संख्या / मोबाइल नंबर / ईमेल, पासवर्ड, कैप्चा दर्ज करके लॉगिन बटन पर क्लिक करें.OSSSC Group C Admit Card 2022 स्क्रीन पर दिखाई देगा.OSSSC Group C Admit Card 2022 डाउनलोड करें और इसे भविष्य के संदर्भ के लिए सहेजें.

