Patna High Court Steno Result 2022 Declared: पटना हाई कोर्ट ने जारी किया स्टेनो का रिजल्ट, ऐसे करें चेक

Patna High Court की आधिकारिक वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जाएं.होमपेज पर उस लिंक पर क्लिक करें, जहां “The final result for appointment to the post of Stenographer under Advertisement no.PHC/01/2022 for Stenographer Recruitment Examination, 2022” लिखा हो.एक PDF फाइल खुलेगी.स्क्राउल करके Patna High Court Stenographer Result 2022 में अपना नाम देखें.Patna High Court Stenographer Result 2022 डाउनलोड करें और इसे सेव करें.

