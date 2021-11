PSPCL Admit Card 2021: बिजली विभाग ने जारी किया कई भर्ती परीक्षाओं का एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

नई दिल्ली (PSPCL Admit Card 2021). पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने तकनीकी और गैर तकनीकी पदों पर भर्ती परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट pspcl.in से परीक्षा प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. इन भर्ती परीक्षाओं का आयोजन 8 नवंबर 2021,15 नवंबर 2021 और 18 नवंबर 2021 तक किया जाएगा.

राजस्व लेखाकार, क्लर्क, कनिष्ठ अभियंता / विद्युत, सहायक लाइनमैन और सहायक उप स्टेशन परिचारक पदों पर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किया है. परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी और परीक्षा का समय दो घंटे का होगा. अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ एक आधिकारिक फोटो युक्त आईडी भी लेकर जाना होगा. अभ्यर्थियों को निर्धारित परीक्षा समय से करीब डेढ़ घंटे पहले पहुंचना होगा. अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि निर्धारित समय से देरी से पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को केंद्र में जानें की अनुमति नहीं होगी.

PSPCL Admit Card 2021: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

-सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट pspcl.in पर जाएं.-होम पेज पर दिए गए रिक्रूटमेंट टैब पर क्लिक करें.अब Recruitment for the posts of Revenue Accountant (RA) & Clerk (CLK) (Non-technical) and Junior Engineer/Electrical, Assistant Lineman (ALM) and Assistant Sub-Station Attendant (ASSA) – (Technical) against CRA 298/21 के लिंक पर क्लिक करें.-डाउनलोड एडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करें.-यहां मांगी गई जानकारी को दर्ज कर सबमिट करें.-एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.-अब उसे डाउनलोड करें.

इस डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

यह भी पढ़ें –

Sarkari Naukri 2021: डाक विभाग, बैंक, पुलिस और रेलवे में निकली हैं बंपर सरकारी नौकरियां, जल्द करें आवेदनRailway Bharti 2021: 10वीं, 12वीं पास के लिए रेलवे में 16000 से अधिक नौकरियां