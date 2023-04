Patwari Recruitment 2023: पटवारी बनने के लिए आवेदन का आज अंतिम मौका, तुरंत यहां भरें फॉर्म

PSSSB Patwari Recruitment 2023, Government Jobs 2023: अगर आप पटवारी बनना चाहते हैं, तो आपके लिए अहम सूचना है. पटवारी के 700 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए आज आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो रही है. ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार जल्द से जल्द अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर लें. बता दें कि यह भर्ती पंजाब राज्य में हो रही है. पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, PSSSB ने अधिसूचना जारी कर पटवारी के 710 पदों पर भर्तियां निकाली हैं.

पदों के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन जमा करना है. आवेदन की अंतिम तिथि आज 2 अप्रैल है. इससे पहले लास्ट डेट 20 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर 2 अप्रैल कर दिया गया था. जबकि शुल्क जमा करने की लास्ट डेट 5 अप्रैल तक है. आवेदन करने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 1000 रुपए शुल्क देना होगा. हांलाकि राज्य के एससी और OBC वर्ग के लिए यह 250 रुपए है.

कौन कर सकता है आवेदन

पंजाब पटवारी भर्ती के लिए ग्रेजुएशन पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. साथ ही उम्मीदवार के पास कंप्यूटर से सम्बंधित कुछ अन्य योग्यता भी मांगी गई हैं. जिसकी जानकारी अब नोटिफिकेशन पर देख सकते हैं. इसके अलावा आवेदन करने वाले उम्मीदवार की उम्र 18-37 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

कैसे भरें फॉर्म

फॉर्म भरने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाएं. अब होम पेज पर दिए गए, ‘CLICK HERE to apply for Advertisement No. 02 of 2023 for the recruitment of 710 posts of Patwari’ के लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और शुल्क का भुगतान कर सबमिट करें.

